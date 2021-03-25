Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı mı? İşte resmi açıklama!

Fenerbahçe'de Erol Bulut son dakika gelişmesiyle ile gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu getirildi. Peki, Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden ayrıldı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Resmi açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz!

Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Peki Erol Bulut'un yerine yeni teknik direktör kim olacak? Hangi isim teknik direktörlüğe geldi? Yeni teknik antrenör Emre Belözoğlu mu oldu? Detaylar haberimizde.

EROL BULUT İSTİFA MI ETTİ?

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamaya göre 25 Mart Perşembe günü itibariyle Fenerbahçe ve Erol Bulut karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre sezonun geri kalan haftalarında takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

EROL BULUT'UN KARNESİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi. Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1980 İstanbul Yedikule'de dünyaya geldi. 1990 yılında futbolculuk hayatına başladı. 2004 yılında Pele'nin açıkladığı 'Yaşayan En İyi 125 Futbolcu' listesi 'FIFA 100'de yer aldı.İlk milli maçına 2000 yılındaki Norveç karşısında çıktı. EURO 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk büyük sakatlığını yaşadı Fakat 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi.