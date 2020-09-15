Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son dakika: Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euro bedel karşılığında Lazio'ya sattığını duyurdu. İtalyan kulübü ayrıca, sportif sonuçlara bağlı olarak 2,5 milyon euro bonus ödeyecek.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euro bedel karşılığında Lazio'ya sattığını açıkladı. Anlaşma gereği İtalyan kulübü ayrıca, sportif sonuçlara bağlı olarak 2,5 milyon euro bonus ödeyecek.

Sarı lacivertlilerin öte yandan, Kosovalı golcünün bir sonraki satışından yüzde 5 oranında pay alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir."