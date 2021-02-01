Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı
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Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı

01.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:16

Son dakika: Son olarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde İsviçre Ligi ekiplerinden Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Kemal Ademi, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 8 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.Ademi, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Türkiye Kupası'nda kaydetmişti.

25 yaşındaki forvetin sarı-lacivertli kulüp ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı
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