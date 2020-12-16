Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı
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Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı

16.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:27

Son dakika: Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi sürdürdüğü maçta 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

Fenerbahçe, 11. dakikada Karacabey Belediyesporlu Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve geri kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 1-0 sona erdi. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırırken 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, 5. turda turnuvaya veda etti.

Son Dakika: Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi ve kupada turladı

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Haber Yorumları (1)
EFEDAYI: 1 den 11 e kadar akıl eksiği oyunculardan kurulu takım . Bende dahil taraftarıda yöneticiside öyle . Max Cruse''ye verilecek tazminattan ve boşa giden bonservis parasından belli. . .
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