Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı

Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı. Almanya 2. Ligi'nde gol kralı olan başarılı forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki forvetin ilk sözleri, "Bu statta kale arkasında çok maç izledim. İnşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım" oldu.

Fenerbahçe, Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak kral olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar'ın ilk sözleri "Büyük taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol Kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım." oldu.

"ÇEŞİTLİ TEKLİFLER ALDIM"

Serdar Dursun transfer sürecinin nasıl geliştiğiyle ilgili, "Çeşitli teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Erkek çocuğum olacak. Onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarla buluşmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİM"

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Serdar, "Uzun boyuma rağmen teknik oyuncuyum. Kafa topu, yerden. Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada nasıl Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim" diyerek mesajını verdi.