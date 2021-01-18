Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti

Son dakika: Fenerbahçe, Ankaragücü'nü farklı geçti. Sarı lacivertliler, konuk ettiği rakibini hücum hattındaki futbolcularının attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip rahat kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Mame Thiam, 34. dakikada Mbwana Samatta ve 67. dakikada Enner Valencia'dan geldi. Ankaragücü'nün golünü ise 90. dakikada Emre Güral attı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran ev sahibi ekip puanını 38 yaptı ve lider Beşiktaş ile puanlarını eşitledi. Süper Lig'de 3 haftadır mağlup olan ve düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Sol kanattan Valencia'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gustavo kafa vuruşunu yaptı ama kaleci Ricardo son anda çizgi üzerinde sağına iyi uzanara gole izin vermedi.

Dakika 24: Atila'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Altay kaleye yönelen topa müdahale etti, direkten dönen topu Ozan uzaklaştırdı.

Dakika 28: Fenerbahçe, Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gustavo'nun pasında sağ çaprazda topu alan Valencia, penaltı noktasında doğru yerden sert bir top çıkardı. Thiam, yaptığı vuruş sonrasında kaleci Ricardo'dan seken topu iyi takip ederek yaptığı dokunuşla ağlara gönderdi.

Dakika 35: Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ozan'ın uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu göğsüyle kontrol eden Thiam, Samatta'ya çıkardı pasını. İki rakibinin arasından sıyrılan golcü oyuncu sol köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 53: Ön alanda yapılan baskı sonrası kazanılan topu alan Thiam sağdan ceza sahasına sokuldu ve müsait durumdaki Valencia'yı gördü. Ancak Valencia istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

Dakika 67: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın nefis golüyle skoru 3-0 yaptı. Orta alanda yapılan pas hatasında araya giren Enner Valencia, ceza sahası dışında kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden yaptığı sert vuruşla ağları buldu, fark üçe çıktı.

Dakika 77: Savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Pinto sert bir şutla şansını denedi ama vuruşunda isabet yok.

Dakika 90: Karşılaşmada son sözü 90. dakikada Ankaragücülü futbolcu Emre Güral söyledi ve mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.