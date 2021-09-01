Son Dakika: Fenerbahçe, Arjantinli futbolcusu Diego Perotti'yle yolları resmen ayırdı
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Son Dakika: Fenerbahçe, Arjantinli futbolcusu Diego Perotti'yle yolları resmen ayırdı

Son Dakika: Fenerbahçe, Arjantinli futbolcusu Diego Perotti'yle yolları resmen ayırdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Arjantinli yıldız Fenerbahçe kariyerinde yalnızca 4 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü sarı-lacivertli formayı giyemeyen Diego Perotti, takımdan resmen ayrıldı.

YALNIZCA 4 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. 5 Ekim 2020'de bonservissiz bir şekilde Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Perotti, sadece 4 Süper Lig maçında 192 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

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Son Dakika: Fenerbahçe, Arjantinli futbolcusu Diego Perotti'yle yolları resmen ayırdı - Haberler Spor
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