Son Dakika: Fenerbahçe, Arjantinli futbolcusu Diego Perotti'yle yolları resmen ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Arjantinli yıldız Fenerbahçe kariyerinde yalnızca 4 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü sarı-lacivertli formayı giyemeyen Diego Perotti, takımdan resmen ayrıldı.

YALNIZCA 4 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. 5 Ekim 2020'de bonservissiz bir şekilde Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Perotti, sadece 4 Süper Lig maçında 192 dakika süre aldı ve 3 gol attı.