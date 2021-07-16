Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

Son dakika: Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.