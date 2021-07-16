Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı
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Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

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Son dakika: Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la resmen anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Gönül, kısa süre içinde Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki kampına katılacak.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Çaykur Rizespor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı
Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı
Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı
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