Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
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Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

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Son dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç, kullanılan 6682 oyun 6459 tanesini alarak yeniden başkan seçildi. Öte yandan Fenerbahçe tarihinde ilk kez tek adaylı bir seçimde 6682 kongre üyesi oy kullandı ve bir rekora imza atıldı. Seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajları çok iyi bilir. Bu genel kurulda da o mesajları çok iyi verdiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oy toplayarak bir dönem daha başkan seçildi.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Ali Koç seçim sonucunun açıklanmasından sonra kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, "Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına çok çok teşekkür ediyorum, tekrar sağ olun var olun. Son günlerde yaşananlardan burada gösterdiğiniz reaksiyon beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı. Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız." ifadelerini kullandı.

"3 TEMMUZ'DA BAZILARININ BİZE YAPTIKLARININ HESABINI NASIL SORACAĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe aleyhine haber yapanlara hesap soracaklarını belirten Ali Koç, "Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz. Tüm stat tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız da giydikleri formanın sorumluluğunu kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler. Türk spor medyasının en önemli haber kaynağı Fenerbahçe'dir. Müdürleriniz, patronlarınız ne derse desin, bunu unutmayın. 3 Temmuz'da bazılarının bize yaptıklarının hesabını nasıl soracağımızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

6459 OY TOPLADI

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girdi. Seçimde 6682 kongre üyesinin oy kullandığı açıklandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi, Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oyla yeniden başkan oldu.

"BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ"

Fenerbahçe, seçim sonucunun netleşmesinden sonra yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkanlığa seçildi" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç tekrar başkan seçildi

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayacak Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
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