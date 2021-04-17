Fenerbahçe'de teknik kadrodan 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 1 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 1 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Medipol Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde, teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Testi pozitif sonuçlanan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük