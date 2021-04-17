Fenerbahçe'de teknik kadrodan 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de teknik kadrodan 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de teknik kadrodan 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 1 kişinin sonucu pozitif çıktı.

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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 1 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Medipol Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde, teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Testi pozitif sonuçlanan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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