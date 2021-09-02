Son Dakika: Fenerbahçe bugün bir Alman yıldız daha getirdi! Salzburg'un golcüsü Mergim Berisha, İstanbul'da
Son dakika: Fenerbahçe bugün bir Alman yıldız daha getirdi! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, İstanbul'da. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon Salzburg'da düzenli olarak forma giymişti. Bir yıl daha kontratı kalan yetenekli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi Alman basınını da şaşırttı.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Alman golcü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
23 yaşındaki Alman golcü geçen sezon 42 resmi maçta 22 gol ve 14 asist üretti.
HER BÖLGEDE OYNUYOR
Berisha, özellikleri bakımından Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'e benzetiliyor. Berisha santrfor, on numara, ofansif orta saha ve sağ açıkta görev yapabiliyor. Gol ve asist becerisi çok yüksek.
BOŞ GEÇTİĞİ TAKIM YOK
Magdeburg altyapısından yetişen futbolcuyu Red Bull Salzburg keşfetti. Salzburg, 2018'den itibaren LASK, Magdeburg, Altach gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Oynadığı takımlarda neredeyse iki maçta bir, gol ya da asist üretti.
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