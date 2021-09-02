Son Dakika: Fenerbahçe bugün bir Alman yıldız daha getirdi! Salzburg'un golcüsü Mergim Berisha, İstanbul'da

Son dakika: Fenerbahçe bugün bir Alman yıldız daha getirdi! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, İstanbul'da. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon Salzburg'da düzenli olarak forma giymişti. Bir yıl daha kontratı kalan yetenekli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi Alman basınını da şaşırttı.