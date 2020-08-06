Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı Son dakika: Mert Hakan Yandaş transferini bitiren Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırdı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı. 4 yıl sonra Samandıra'ya geri dönen deneyimli futbolcunun kontratının 1+1 yıllık olduğu ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, sezonun ikinci transferini de bitirdi. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ta forma giyen eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp yapılan resmi açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, çubuklu formayla 6 kupası bulunan ve 4 yıl sonra Samandıra'ya geri dönen Gökhan Gönül'ün transferini şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül."

BEŞİKTAŞ CAMİASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Süper Lig kazandığı Beşiktaş'a veda eden Gönül, Twitter'dan yaptığı açıklamada siyah beyazlılara veda etti ve "Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir" ifadelerine yer verildi.