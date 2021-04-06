Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Başkan Koç'un koronavirüse yakalandığı açıklandı. Fenerbahçe'den sağlık durumu hakkında, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" bilgilendirmesi geldi.

Futbolculardan sonra koronavirüs Başkan Ali Koç'a da sıçradı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ali Koç'un sağlığı hakkında endişelenecek bir durum olmadığı bildirildi. Bilgilendirmeyi yapan Fenerbahçe Kulübü'nden, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" paylaşımı geldi.

KORONAVİRÜS KABUSU

Fenerbahçe'de daha öncede 5 futbolcu, 1 teknik kadro ve 1 idari personeli olmak üzere 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Futbolcular Nazım Sangare ve Papiss Cisse de koronavirüs sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kaldı.

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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