Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı
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Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

04.10.2020 21:48 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:58

Son dakika: Fenerbahçe, bu sezonun 16. transferini duyurdu! Sarı-lacivertli ekip, Basel'de oynayan 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe, sezonun 16. transferini sürpriz bir isimle yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

KEMAL ADEMI KİMDİR?

Almanya ve İsviçre pasaportları bulunan 24 yaşında ve 1.98 boyundaki forvet Kemal Ademi, St.Gallen altyapısından yetişti ve daha sonra Hoffenheim altyapısına geçti. 2018'da Neuchatel Xamax'a geçen Adewmi, 2019 yazında Basel'e geçti.

Kemal Ademi, Basel formasıyla çıktığı 45 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı
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