Son Dakika | FCA ve PSA'nın 2020 finansal sonuçları açıklandı
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Son Dakika | FCA ve PSA'nın 2020 finansal sonuçları açıklandı

03.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:56
Son Dakika | FCA ve PSA'nın 2020 finansal sonuçları açıklandı

Son dakika haberler: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen 2020 sonunda güçlü finansal sonuçlara ulaşırken, Peugeot SA da (PSA) geçen yılı yüksek karlılıkla kapattı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen 2020 sonunda güçlü finansal sonuçlara ulaşırken, Peugeot SA da (PSA) geçen yılı yüksek karlılıkla kapattı.

FCA ile PSA'nın yasal birleşmesinin 16 Ocak'ta tamamlanmasıyla kurulan yeni şirket Stellantis'in oluşumunu takiben birleşen 2 şirketin 31 Aralık 2020'de sona eren yıl kapanışına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

Tofaş tarafından paylaşılan sonuçlara göre, FCA'nın Kovid-19 etkilerine rağmen 2020 yılında düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) 3,7 milyar avro olurken, FVÖK marjı yüzde 4,3 şeklinde gerçekleşti. Aynı dönemde FCA, 1,9 milyar avro düzeltilmiş net kar elde etti.

PSA grup ise yüzde 7,1 otomotiv düzeltilmiş operasyonel kar marjı ve 3,4 milyar avro operasyonel kar elde etti. Grubun ikinci yarı otomotiv düzeltilmiş operasyonel kar marjı yüzde 9,4 ile rekor seviyede gerçekleşti.

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Bu rakamlar, iki güçlü ve sağlıklı şirketi bir araya getiren Stellantis'in finansal sağlamlığını göstermektedir. Stellantis, hızlı bir başlangıç ??yaparak vadedilen sinerjiyi elde etmeye odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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