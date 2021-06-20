Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım

Son dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ın, "Yarın Fatih Terim görevine başlayacak" paylaşımına Terim'den jet ve coşkulu yanıt geldi. Terim, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" sözleriyle Başkan'a ve taraftarlara mesajı verdi.