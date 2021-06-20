Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım
Son dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ın, "Yarın Fatih Terim görevine başlayacak" paylaşımına Terim'den jet ve coşkulu yanıt geldi. Terim, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" sözleriyle Başkan'a ve taraftarlara mesajı verdi.
Yeni Başkan Burak Elmas'ın, "Mazbata, seremoni, mukavele ile kaybedecek vakit yok. Fatih Terim hocamız yarın Florya'da görevinin başında olacak" paylaşımına deneyimli teknik adamdan coşkulu yanıt geldi. Terim bu paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" notunu düştü. Ayrıca Terim, yarın İstanbul'a uçuşunu belli eden bir uçak emojisi kullandı.
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