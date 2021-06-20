Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım
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Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ın, "Yarın Fatih Terim görevine başlayacak" paylaşımına Terim'den jet ve coşkulu yanıt geldi. Terim, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" sözleriyle Başkan'a ve taraftarlara mesajı verdi.

Yeni Başkan Burak Elmas'ın, "Mazbata, seremoni, mukavele ile kaybedecek vakit yok. Fatih Terim hocamız yarın Florya'da görevinin başında olacak" paylaşımına deneyimli teknik adamdan coşkulu yanıt geldi. Terim bu paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" notunu düştü. Ayrıca Terim, yarın İstanbul'a uçuşunu belli eden bir uçak emojisi kullandı.

Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım

,Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım - Haberler Spor
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