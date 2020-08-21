Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Bu doğal gaz Türkiye'nin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen müjdeyi verdi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Bu gaz miktarı Türkiye'nin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede.

"BU REZERV ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KAYNAĞIN SADECE BİR PARÇASIDIR"

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek"