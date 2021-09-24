Son Dakika: Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, dünün ardından bugün bir kez daha rekor kırdı - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, dünün ardından bugün bir kez daha rekor kırdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesiyle doların yükselişi hızlandı. Dün 8.80 ile rekor kıran kur, bugün 8.85 ile rekor tazeledi.

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından dolarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Dün 8.80 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kur, bugüne de rekorla başladı. Kur 8.85 ile rekor tazeledi.

Dolar saat 10.10 itibarıyla 8.85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.39'dan, sterlin ise 12.14'ten alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise 499 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 818 liradan, cumhuriyet altını ise 3.334 liradan satılıyor.

Dün faizde indirime giden Merkez Bankası piyasaları terse yatırdı. Ekonomistler, Merkez'in bu ay faiz indirimini es geçmesini bekliyordu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası'nın kendi düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de benzer sonuçlar yansımıştı.

Son Dakika: Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, dünün ardından bugün bir kez daha rekor kırdı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
DolarTL 8,84 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,84 seviyelerinden işlem görüyor

 Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle dolar rekor kırdı, altın 500'lü rakamlara çıktı

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle dolar rekor kırdı, altın 500'lü rakamlara çıktı
/beğendim
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Yorumlar (4)
Emrah Ala:DOLAR DEĞER KAZANMADI TL ERİDİ BİTTİİ DEĞER KABETTİ
Cevap Yaz 6 15 Yayından Kaldır
Muhammet YAVUZ:ne yapıyorsak kendımız yapıyoruz
Cevap Yaz 4 15 Yayından Kaldır
Orhan Erol:bırak karısmayın dolara ne olacak dolar yukseldıkce sızde faız ındırın korku doları yukseltıyor bırakın yukselsın nereye cıkacak
Cevap Yaz 29 14 Yayından Kaldır
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