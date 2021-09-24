Son Dakika: Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, dünün ardından bugün bir kez daha rekor kırdı

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından dolarda hızlı bir yükseliş yaşandı. Dün 8.80 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kur, bugüne de rekorla başladı. Kur 8.85 ile rekor tazeledi.

KURLARDA SON DURUM

Dolar saat 10.10 itibarıyla 8.85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.39'dan, sterlin ise 12.14'ten alıcı buluyor.

ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı ise 499 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 818 liradan, cumhuriyet altını ise 3.334 liradan satılıyor.

MERKEZ BANKASI ŞAŞIRTTI

Dün faizde indirime giden Merkez Bankası piyasaları terse yatırdı. Ekonomistler, Merkez'in bu ay faiz indirimini es geçmesini bekliyordu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası'nın kendi düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de benzer sonuçlar yansımıştı.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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