Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi
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Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi

22.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:32

Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.

Fahiş fiyat artışlarına ilişkin şikayet başvuruları üzerine başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilip, denetlenen firmalardan savunma alınarak, ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.

KURUL TOPLAM 13 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Kurul, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşuyor.

STOKÇULARA 500 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

283 FİRMAYA 9,6 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve firmaların savunma süreci devam ediyor. Ayrıca denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu görülen ürünler için de gerekli işlemler yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetim faaliyetlerini yurt genelinde hız kesmeden devam ettirecek.

Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi
Haber Yorumları (32)
VATANDAŞ: cezalar derhal vatandaşa ödenmeli
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ELLİ TL: Bim 101 de de zamlar hız kesmeden devam ediyor
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TEKNOLOJİKSHİT: keşke bu düzenlemeyi teknolojik ürünlere de getirseler. işlemciler anakart fiyatları çok alakasız adam 3 sene önce çıkmış işlemciyi yeni nesillerle aynı fiyata satıyor.
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