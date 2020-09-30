Son Dakika: Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de yapılacak
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Son Dakika: Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de yapılacak

30.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:38

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği alanların merakla beklediği tarihi açıkladı. Selçuk, ödemelerin 8-9 Ekim'de hesaplara yatırılacağını söyledi.

IBAN'I OLMAYANLAR PTT'DEN ALACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs sürecinde işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8,93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödeniyor.

Son Dakika: Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de yapılacak
Haber Yorumları (2)
BÜŞRA: Korona yokkenden beri işsiz olanlar kimsenin fifisinde değil.
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BÜŞRA: Oo kasten işsizlik üretenler sırtlarını sıvazlamaya devam ediyorlar. Öyle mutlu oluyorum ki işveren ve bürokratların işsizlerin ve işçi sınıfının hiç bir hakkını hakkıyla teslim etmemek üzere birlik ve bütünlük içinde birbirlerine destek oluşlarını gördüğüm zaman. Allahın işçilerin ve işsizlerin hakkını onların yanına kar bırakmayacak kadar şerefli bir ilah olduğunu biliyorum çünkü. Elhamdulillah.
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