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Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını söyledi.

25.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:04

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını açıkladı.

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ 29 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi.

1,4 MİLYON KİŞİ ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI ALACAK

Bakan Selçuk, Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, "2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

535 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM AYLIĞI ÖDENECEK

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
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