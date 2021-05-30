Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı
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Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı

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Son dakika: THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimiz, Fenerbahçe'den sonra bu kupayı kazanan ilk Türk takımı oldu. Anadolu Efes koçu Ergin Ataman da Euroleague'i kazanan ilk Türk antrenör unvanını aldı. Lacivert-beyazlı takım 25 yıl sonra Avrupa'da ilk kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa'da tarih yazdı. Euroleague finalinde temsilcimiz Barcelona'yı 86-81 yenerek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

TÜRK BASKETBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARILARINDAN BİRİ

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirdi. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazandı ve Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı

ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇTİ

Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaştı ve Ergin Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı. Ataman ayrıca, farklı takımla Avrupa şampiyonluğu yaşayan 3. isim olarak da tarihe geçti. Şu ana kadar bunu başaran diğer iki coach Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge) olmuştu.

25 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Lacivert Beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı
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