Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 3 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. "Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan faiz destekli kredilerin 1 Ocak-30 Haziran arası 6 aylık taksitlerinin erteleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli, Mersin ve Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için müjdeli bir haber verdi.

FAİZ DESTEKLİ KREDİLER ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Kongrelerimize eskiden iştirak ediyorduk, şimdi bunları canlı bağlantılar ile yapmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz daima birdir, beraberdir.

"HER KONGRE BİZİM İÇİN YENİ BİR HEYECAN"

İnşallah 7.Olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınması ile en coşkulu şekilde, kalbimizden geçtiği gibi yapmayı istiyoruz. Her kongre bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir enerjidir.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BİZİ FARKLI BİR YERE TAŞIYACAK"

Denizli'de, Mersin'de, Uşak'ta salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz bizi 2023'te farklı bir yere taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de başarı ile çıkmamızı sağlayacak.

"AK PARTİ'NİN GELECEĞİN DE PARTİSİ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ"

İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife almış olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan büyük beklentim var. AK Parti'nin geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyon üye ile ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak büyük avantaja sahiptir. AK Parti'nin kurucusu da, lokomotifi de milletimizdir. Ne yaptıysak, ne başardıysak milletimiz ile başardık.

"GÖNLÜNE DOKUNMADIĞIMIZ TEK BİR KİŞİ BİLE VARSA BİZİM EKSİĞİMİZDİR"

Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini duymak, yardımcı olunacak konularda gerekli irtibatı sağlamaktır. Gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi bile varsa bu bizim eksiğimizdir.

"BİZİM BU MİLLETE KAZANDIRACAK DAHA ÇOK ESERİMİZ VAR"

Genel başkanından, sandık görevlisi ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımış ve 18 yıl iktidarda kalmasını sağlamıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsak, sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Bizim bu millete kazandıracak daha çok eserimiz var.

"CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ'Yİ GÜÇLÜ TUTMALIYIZ"

Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese partinin de, gönlümüzün kapısı da açıktır, açık kalacaktır. Fedakarlıklarınız için her birinize teşekkür ediyorum.

"VATANDAŞIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ HİÇ OLMADIĞI KADAR ARTIRDIK"

Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasını 18 yılda kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Terörle mücadeleden, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar onurlu ve kararlı politikalar ile ülkemizin itibarını artırdık. Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini hiç olmadığı kadar artırdık.

"KARŞIMIZDA HEP BİR MUHALEFET BULDUK"

AK Parti'nin girdiği 15 seçimin tamamında birinci olmasının gerisinde bu gurur tablosu vardır. Tüm başarıları vesayetin, darbecilerin, husumet besleyen nice çevrelerin saldırı ve engelleme çabalarına rağmen elde ettik. Uzun iktidar dönemimizde karşımızda hep bir muhalefet bulduk.

"CHP DİYE BİR PARTİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALIDIR"

En önemli rekabeti ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki, ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. İşi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar ülkenin başının belaya girmesini dileyene kadar vardırmışlardır. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Türkiye'de esasen CHP'ye ait bir siyaset yoktur. CHP diye bir parti olup olmadığı da tartışmalıdır. CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz.

"CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR"

Bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'ye verilen vazife iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakın bozulmasını engellemektir. Zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Bunlar yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan nedir? CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor.

"KASETLE GELEN TEK GENEL BAŞKAN BU ZATTIR"

Ülkemizde her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan, bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz. Demokrasilerde muhalefet alternatif programları ile iktidarı adeta ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahip. Bırakın misyonu, sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk.

ESNAF VE SANATKAR KREDİSİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun"