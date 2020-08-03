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Son dakika... Erol Bulut'tan Alanyaspor'a veda

Son dakika haberlerine göre Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

Son dakika... Erol Bulut'tan Alanyaspor'a veda
03.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:33

Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarlarımızla, 2010-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik.Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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