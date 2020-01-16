Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
Sezon başında İzmir ekibi Göztepe'ye transfer olan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren, Şota'nın çalıştırdığı Pakhtakor'a transfer oldu.
16.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:08
Eren Derdiyok, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.
ÖZBEKİSTAN'A GİDİYOR
Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
HABER YORUMLARI (5)
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BİRAZ DA ORADA YATAR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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güle güleCevap Yaz Yayından Kaldır
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Biz oni aslunda MONAKO SPORA gonderecektik . SabretmediCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kendisi çekik gözlü zaten orada iyi anlaşırCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Nereye?????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır