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Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu

Sezon başında İzmir ekibi Göztepe'ye transfer olan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren, Şota'nın çalıştırdığı Pakhtakor'a transfer oldu.

16.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:08

, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.

ÖZBEKİSTAN'A GİDİYOR

Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
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