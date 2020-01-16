: Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu

16.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:08

Eren Derdiyok, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.

ÖZBEKİSTAN'A GİDİYOR

Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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