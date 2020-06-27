Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Son dakika: Kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren temsilcilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu kendi aranızda halledin. 'Biz halledemiyoruz, kabine halletsin' diyorsanız burada bir art niyet vardır. Bizi işçimize ve işverenimize karşı zor duruma mı düşürmek istiyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, kıdem tazminatı hakkında işçi ve işveren temsilcilerine seslenerek bu konuyu aralarında çözmeleri gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Kendi aranızda halledemeyip bunu kabine halletsin diyorsanız, burada bir art niyet vardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz. Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız.

"AĞUSTOS'TA ARITILMIŞ SUYUN DEŞARJI YAPILACAK"

Ergene her şeyden önemlisi hayata dönecek. Buradaki tecrübemizi diğer havzalarda da kullanacağız. Diğer tünel ekim ortasında tamamlanacak. Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak. Ağustos'ta arıtılmış suyun deşarjı yapılacak.

"SALGINDAKİ KAYIPLARIMIZI TELAFİ EDECEĞİZ"

Salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Türkiye pandemiyle uğraşırken pek çok yatırımı ertelemeden yerine getirdi. Yatırımdan, büyümeden asla taviz vermeden ilerlemeye kararlıyız. Tüm öncü göstergeler, ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız. Sadece organize sanayi bölgelerinde 520 fabrika açıldı. Özel sektör 8 milyar liralık yatırım yaptı. Dış piyasalardaki toparlanma da bize talep artışı, sipariş olarak geri dönecektir. Ekonomik canlanma hızlanacaktır.

"BİZİ ZOR DURUMA MI DÜŞÜRMEK İSTİYORSUNUZ?"

Son günlerde asılsız dedikodular yayılıyor. İş verenleri ve işçileri rahatsız ediyorlar. Bunlardan biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır. İşveren ve işçi kurumları kendi aralarında halledemiyorlar. Sonra kabine konuyu halletsin diyorsunuz. Bunda biz art niyet vardır. Kusura bakmayın böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halletmeyip bizleri işçilerimizin ve işverenimizin karşısında zor duruma düşürmek mi istiyorsunuz? Nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Her işçimizin kazanılmış hakkını korumak görevimiz. Attığımız her adımda nasıl işçi kardeşlerimizin yanındaysak bu konuda da işçilerimizin yanında olacağız."