Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili açıklamalarda bulundu. Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk borunun 2022 ortalarında serileceğini söyleyen Dönmez, "2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" dedi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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