Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili açıklamalarda bulundu. Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk borunun 2022 ortalarında serileceğini söyleyen Dönmez, "2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" dedi.
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