Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045668
|1,01
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,076174
|0,77
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,096322
|0,72
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,151704
|0,63
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,104178
|0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016953
|0,92
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,955803
|0,72
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,166071
|0,27
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,107658
|0,22
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,008779
|0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,048129
|1,49
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,053794
|1,24
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,145945
|1,00
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,127114
|0,78
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,143977
|0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033887
|0,61
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,480256
|0,54
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,392837
|0,46
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,724311
|0,46
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,073079
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,145471
|0,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,781281
|0,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,745727
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,969494
|0,16
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,156332
|0,16
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,045667
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,140419
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,042913
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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