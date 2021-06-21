Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045668 1,01 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,076174 0,77 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,096322 0,72 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,151704 0,63 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,104178 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016953 0,92 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,955803 0,72 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,166071 0,27 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,107658 0,22 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,008779 0,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,048129 1,49 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,053794 1,24 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,145945 1,00 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,127114 0,78 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,143977 0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033887 0,61 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,480256 0,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,392837 0,46 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,724311 0,46 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,073079 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,145471 0,33 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,781281 0,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,745727 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,969494 0,16 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,156332 0,16 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,045667 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,140419 0,15 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,042913 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu