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Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor

Son dakika: Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklama yapan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" dedi.

12.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:55

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" dedi.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Emre Belözoğlu, Kayserispor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin maçı kazanacak karakteri ortaya koyduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir bir şansızlığımız var, lige iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele etmeye başladık ancak bazı şansızlıklar yaşadık. Elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ BÜTÜN TAKIMLAR İÇİN ZORLU GEÇECEK"

Bu şekilde futbol oynamanın oldukça zor olduğunun da altını çizen Belözoğlu, "Bütün takımlar için çok zorlu geçecek, bu yeni bir sezon başlangıcı olarak düşünülüyor ancak öyle değil, başka bir psikoloji altında bu maçlara çıkıyoruz"

"YENİ BİR YAPILANMA HAZIRLANIYOR"

Fenerbahçe'deki yeni yapılanma hakkında da konuşan Belözoğlu, "Şu anda sayın başkanımız önderliğinde yeni bir yapılanma hazırlanıyor. Hem 8 hafta en iyi şekilde bitirilecek hem de gelecek sezonun planları yapılıyor. Bana hangi görev verilirse verilsin ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe taraftarının sabah uyandığında mutlu bir şekilde uyanması en az benim ailemin mutluluğu kadar önemli" dedi.

"SEZON SONU FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Belözoğlu, sezon sonunda futbola veda edeceğini belirterek, "7 hafta sonra yokum. Sezon sonunda futbolu bırakacağım. Sahaya çıktığım ilk gün ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyleri hissediyorum. Benim için zor bir karar olacak, bir rekor kırdım belki ama futbolu bırakmak hiç kolay değil. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynamak isterim ama hayatın gerçekleri var" dedi.

VEDAT MURIQI: TRABZONSPOR'U ELEYECEĞİZ

Koronavirüs sonrası verilen aranın ardından ger dönüşün kolay olmadığını vurgulayan Vedat Muriqi "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İki aylık aradan sonra formda kalmaya çalışsak da zorlandık. Uzun süredir galip gelemiyorduk. İyi bir galibiyet aldık, bu salı günkü Trabzonspor maçı için moral olacak. İnşallah salı günü de sahamızda Trabzonspor'u geçeceğiz." dedi.

Maça yedek başlaması hakkında konuşan Vedat Muriqi "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye konuştu.

Tribünlerin boş olmasıyla ilgili de konuşan Kosovalı golcü "Boş sahada maç olmak futbolcular için de sıkıntı. Özellikle iç sahada taraftarımızın iyi günde ve kötü günde bize destek olduğunu biliyorum ama böyle boş bir sahaya çıktığımızda afallıyoruz. Pankartlar, karton taraftarlar görsel olarak çok güzel. İnşallah yeniden buluşacağız." açıklamasını yaptı.

GUSTAVO: SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM

Koronavirüsün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.

32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.

Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Haber Yorumları (1)
BÜYÜK OYUNCUSUN ONA LAF YOK...CİRKEFLİGİN HEP FU: Tekin
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