Galatasaray'a Emlak Konut şoku! 350 milyon ödenmezse arsalar gidecek

27.09.2019 14:51

Emlak Konut, Galatasaray ile imzalanan Florya ve Riva protokollerini feshetti. Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden anlaşmayı bitirdi.

EMLAK KONUT 350 MİLYON TL İSTEYECEK

Şimdi Emlak Konut GYO, Galatasaray'dan yaptığı ödemeleri ve masrafları talep edecek. Edinilen bilgilere göre bu rakam tam 350 milyon lira. Galatasaray ödeme yaparsa arsaları geri alabilecek eğer ödeme yapılmazsa her iki arsa için ekspertiz değeri belirlenecek ve arsalar Emlak Konut'ta kalacak.

2016'da kulübe ait 2 arsada gayrimenkul projesi geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 2 arsada yaklaşık 6 milyar lira değerinde proje geliştirilecek ve bu projelerle Galatasaray 1 milyar lira gelir sağlayacaktı.

İşte Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklama;

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir.

NELER YAŞANMIŞTI?

Emlak Konut, 13 Eylül tarihinde Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan ve 2016 yılında yapılan protokolün feshi sürecinin başlatıldığını KAP'a bildirmişti.

PROJE YAPILMASI PLANLANIYORDU

29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.