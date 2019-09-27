Galatasaray'a Emlak Konut şoku! 350 milyon ödenmezse arsalar gidecek

Emlak Konut, Galatasaray ile imzalanan Florya ve Riva protokollerini feshetti. Emlak Konut, yaptığı ödemeler ve masraflar için Galatasaray'dan tam 350 milyon TL talep edecek. Sarı kırmızılı ekip ödemeyi yaparsa arsalar kalacak eğer yapamazsa iki arsa da Emlak Konut'a geçecek.

27.09.2019 14:51

Emlak Konut, Galatasaray ile imzalanan Florya ve Riva protokollerini feshetti. Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden anlaşmayı bitirdi.

EMLAK KONUT 350 MİLYON TL İSTEYECEK

Şimdi Emlak Konut GYO, Galatasaray'dan yaptığı ödemeleri ve masrafları talep edecek. Edinilen bilgilere göre bu rakam tam 350 milyon lira. Galatasaray ödeme yaparsa arsaları geri alabilecek eğer ödeme yapılmazsa her iki arsa için ekspertiz değeri belirlenecek ve arsalar Emlak Konut'ta kalacak.

2016'da kulübe ait 2 arsada gayrimenkul projesi geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 2 arsada yaklaşık 6 milyar lira değerinde proje geliştirilecek ve bu projelerle Galatasaray 1 milyar lira gelir sağlayacaktı.

İşte Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklama;

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir.

NELER YAŞANMIŞTI?

Emlak Konut, 13 Eylül tarihinde Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan ve 2016 yılında yapılan protokolün feshi sürecinin başlatıldığını KAP'a bildirmişti.

PROJE YAPILMASI PLANLANIYORDU

29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.

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YORUMLAR (29)

  • TFFB:
    bazı f5 li arkadaşlar atlamış:):) arslar özbe öz gs nin malı. Değeri 2 milyar TL civarında. İyi olmuş fesh olduğu. ucuza gitmişti.
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  • KSK LI ALİ:
    FeBEŞ liler kadıköyde kondukları devletin arazasine sahip çıkıyorlar:) sanki kendilerinin:):):) malum şriket yaptı üstünü devletin vergisinden kesti. cebinden para çıkmadı. Gs mecidiyeköyü verdi 500 milyon tl devlet gelir elde etti farkımız bu
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  • HALO AĞA:
    bu galatasaraylılar ne kadar utanmaz bir taraftara sahip anlamak mümkün değil tüm şampiyonlukları şaibeli olduğu halde halen utanmadan fenere saldırıyor fetonun evladı hakanlar arifler nerde yıllarca ligi yünetiler biz fetoya boyun eğmediğimiz için bize yapılmayan kalmadı yinede boyun eymedik eymeyizde ama sizler fetonun kucağına oturmaya devam edin e zevkten dört köşesiniz ne umrunuzdaki
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  • BJK:
    DERBİ ÖNCESİ PARA ŞİKE İŞTE FENEV İŞTE , PAZARTESİ VAR SALI VAR VAR DA VAR OLMAMIŞ FENEV OYNUYOR YİNE
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  • BAŞAKŞEHİR Lİ:
    KUPA İADE ETTİNİZ ŞİKE YAPTIĞINIZI KABUL ETTİNİZ. FENERBAHÇE MÜCADELE EDEREK ŞİKE YAPMADIĞINI OLAYIN KUMPAS OLDUĞUNU İSPATLADI. NEYİN KAFASINDASIN SEN ŞİKECİ
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  • FB:
    tinerci tek kupa teslim eden kulubsunuz birde utanmadan çıkıp lak lak ediyorsun sedar adalıya bile biz sahip çıktık siz o olmayan başınızı kuma gömerken
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  • GERCEKLERI TARIH YAZAR:
    YAV BASKAN ACIKLADI HUKIKI SUREC DEVAM EDIYOR BIZ FENEVI DUSUNELIM KAC ATARIZ DIYE
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  • MANTIK:
    Ulan haberde Fenerin ''F'' si geçmiyor nasıl bağladın bunu ona anlatsana biraz. Bu nasıl bir hazımsızlıktır.
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