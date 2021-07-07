Son Dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalardan sonra emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu. Buna göre, SSK emeklileri 13-14; Emekli Sandığı emeklileri 15 ve Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak.