Son Dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
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Son Dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklamalardan sonra emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri belli oldu. Buna göre, SSK emeklileri 13-14; Emekli Sandığı emeklileri 15 ve Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı öncesinde, emekli maaşlarına, Temmuz ayı enflasyon oranları kapsamında zam yapıldığını belirterek, emekli maaş ve ikramiyelerinin Bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını söylemişti.

İKRAMİYELER 13-16 TEMMUZ ARASINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.

Son Dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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Son Dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek - Haberler Ekonomi
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