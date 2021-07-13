Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlandı
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Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlandı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. SSK emeklileri bugün ve yarın, emekli sandığı emeklileri 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak.

2021'in ilk 6 aylık enflasyonunun belirlenmesiyle emeklilerin alacağı zam da belirlendi. Bu ay yüzde 8,45 zam alacak olan emekliler, 1.100 liralık bayram ikramiyelerini de alacak ve çifte bayram yaşayacak.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 13-16 TEMMUZDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ikramiyelerin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. İkramiyeler 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

  • Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da,
  • Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da,
  • Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

TÜRKİYE'DE 9 MİLYON EMEKLİ BULUNUYOR

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor. Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.


Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlandı
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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