Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dönem kendisine yakın ismin "OHAL ilan edilebilir" çıkışına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik OHAL çıkışına da yanıt verdi.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİ KURALLARINA UYACAĞIZ"

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erdoğan, "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

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