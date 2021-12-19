Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dönem kendisine yakın ismin "OHAL ilan edilebilir" çıkışına yanıt - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dönem kendisine yakın ismin "OHAL ilan edilebilir" çıkışına yanıt

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik OHAL çıkışına da yanıt verdi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erdoğan, "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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