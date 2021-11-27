Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Axa Hayat ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: