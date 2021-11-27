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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Axa Hayat ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,113577-4,14
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,988929-4,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,05735-4,03
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,96511-3,97
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,834626-3,18
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230503-2,89
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,55574-2,79
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,308982-2,70
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028382-1,50
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,056326-1,40
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020096-2,50
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019219-2,47
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021805-2,37
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018292-2,30
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018829-2,30
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019477-2,27
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020337-2,24
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,02118-2,22
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,019525-2,21
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020951-2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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