Son dakika ekonomi: Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara TSO'dan gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara TSO'dan gıda yardımı

Son dakika ekonomi: Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara TSO'dan gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Ormanlı Beldesinde selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Ormanlı Beldesinde selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Son günlerde şiddetli olan yoğun yağış Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde sele neden oldu. Bir çok dükkan ve otomobil sular altında kalırken, beldede hizmet veren esnaf zor durumda kaldı. Suların çekilmesi ile birlikte yapılan incelemelerin ardından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Zorlukların dayanışma ile aşılabileceğini ifade eden Başkan Keleş açıklamasında; "Bu tür felaketlerin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelebiliriz." Dedi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yardım ve desteklerinden dolayı Arslan Keleş'e teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı
Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika ekonomi: Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara TSO'dan gıda yardımı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:56:16. #1.15#

title