Son dakika ekonomi: Merkez Bankası: "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar...
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Son dakika ekonomi: Merkez Bankası: "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar...

Son dakika ekonomi: Merkez Bankası: 'Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar...
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Merkez Bankası: "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Merkez Bankası: "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Merkez Bankası: 'Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır.'
Merkez Bankası: "Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır."
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Merkez Bankası: "Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı...
Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
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