Son dakika ekonomi: Kula Belediye Başkanı Tosun, Arap yatırımcıları ağırladı
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Son dakika ekonomi: Kula Belediye Başkanı Tosun, Arap yatırımcıları ağırladı

Son dakika ekonomi: Kula Belediye Başkanı Tosun, Arap yatırımcıları ağırladı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, farklı ülkelerden 10 Arap iş insanına ilçeyi tanıttı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, farklı ülkelerden 10 Arap iş insanına ilçeyi tanıttı.

Hüseyin Tosun'un davetiyle Fransa, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerden gelen yatırımcılar, termal turizm, gıda ve içecek sektöründeki yatırımları inceledi.

Doğal maden suyu ve süt işleme tesislerine ilgi gösteren yatırımcılara Tosun da eşlik etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun AA muhabirine, ilçenin kalkınması, gelişmesi ve sanayileşmesi amacıyla yatırımcıları davet ettiklerini belirterek, "Misafir iş adamlarımızdan yatırım talebi gelmişti. Bunun üzerine davet ettik. Belediyemiz öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdik. İnşallah güzel şeyler olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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