Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren BES fonları Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,75 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 2,68 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 2,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,75 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 2,68 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 2,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049813 -2,75 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030483 -2,68 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051745 -2,60 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049676 -2,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048827 -2,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030300 -2,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050369 -2,55 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048121 -2,54 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045700 -2,53 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047745 -2,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA