Son dakika ekonomi: ASELSAN CATS kamerasının yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile test edildi - Haberler Ekonomi
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Son dakika ekonomi: ASELSAN CATS kamerasının yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile test edildi

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: ASELSAN CATS kamerasının yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile test edildi

Edinilen son dakika haberine göre ASELSAN tarafından geliştirilen ve milli insansız hava araçları (İHA) tarafından kullanılmaya başlanan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile başarıyla test edildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve milli insansız hava araçları (İHA) tarafından kullanılmaya başlanan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile başarıyla test edildi.

Şirketin aylık bülteninde, CATS kamerası konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projede, yeni konfigürasyon CATS sisteminin Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 üzerinde uçuşlu testleri icra edildi. Testler sonucunda elektro-optik sistem performansının operasyonel ihtiyaçları eksiksiz olarak yerine getirdiği raporlandı. ROKETSAN ve Baykar Savunma katılımı ile uzak menzil atışlı testler yapıldı ve her iki atışta da tam isabet sağlandı.

CATS, başta İHA'lar olmak üzere hava platformlarını zaman zaman kısıtlamalara konu olan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi.

ASELSAN tarafından seri üretimi başlayan CATS, yurt içinde ve dışında kullanılıyor.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
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