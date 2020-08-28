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Son dakika ekonomi: Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı

Son dakika gelişmesine göre Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor.

Son dakika ekonomi: Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
28.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:00

Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasa yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.

Gaziantep'te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.

"Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı"

Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, "Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1'lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde" dedi. Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, "Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20'lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20'lik bir artışa neden oldu" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bankadan kasa yöneldi"

"Kasa her zaman daha güvenlidir" diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, "Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir" şeklinde konuştu.

"5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar"

5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, "Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar" dedi.

Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, "İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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