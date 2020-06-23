Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı Son dakika: Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un ardından dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sırp basını, dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, kendi adını taşıyan vakfının düzenlediği Adria Tour Tenis Turnuvası için Belgrad'da ve Zadar'da maçlar açıkmış ve çeşitli organizasyonlara katılmıştı.

Organizasyonlara katılan tenisçilerden Bulgar Grigor Dimitrov, 2 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından tenisçi Borna Coric ve Djokovic'in antrenörünün de testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

DJOKOVİC'İN EŞİNDE DE KORONA ÇIKTI

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif çıktığını, eşi Jelena Djokovic'in de test sonucunun pozitif geldiğini duyurdu. Djokovic çiftinin oğullarının testinin ise negatif olduğu açıklandı.