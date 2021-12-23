Son dakika: Bakanlık döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı harekete geçti! Denetimler artacak - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Bakanlık döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı harekete geçti! Denetimler artacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası gözler marketler başta olmak üzere fiyat etiketlerine çevrildi. Dövizdeki yükseliş nedeniyle fiyat artıranlardan indirim beklenirken, konu hakkında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bir açıklama geldi. Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış sonrası gıdadan giyime kadar birçok ürünün fiyatı artmış, vatandaşın alım gücü kalmamıştı. Hükümetin "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasıyla dolar 18 liradan 11 liralara kadar geriledi. Dolardaki düşüş sonrası gözler etiketlere çevrildi. Vatandaşlar neden fiyatların düşmediğini sorgulamaya başladı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Konu hakkında bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artırılacağını belirterek, fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi.

Bakan Muş açıklamasında şunları söyledi:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak

TURAN: DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN MARKETLERE YANSIMASINI BEKLİYORUZ

Dün TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir." dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (8)
Oguz Oztekin:Hükumet olarak önce şu benzin mazot fiyatlarını indirinde sonra esnaftan isteyin.hadi bakalım Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
Pan River:Dün etiketleri değiştirdiklerini gördüm ben düşük fiyat etiket koyacaklarını zannederken yeni zamlı etiketler koydular Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
Umit Cetin:denetim önce bakanlıkları milletvekillerini belediye başkanlarını bi denetleyin sayıştay rapor versin halka ondan sonra halkı denetlersiniz Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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