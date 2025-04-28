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SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI: 28 Nisan 2025 bugün euro ne kadar, dolar kaç TL? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!

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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 28 Nisan 2025 Pazartesi canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 28 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:00 itibariyla yüzde 0,07 artışla 38,4524'ten işlem görüyor.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI: 28 Nisan 2025 bugün euro ne kadar, dolar kaç TL? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,05 değer kaybıyla 43,6391'den işlem görüyor.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI: 28 Nisan 2025 bugün euro ne kadar, dolar kaç TL? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!28 Nisan 2025 bugün euro ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,02 azalarak 51,1648'den satılıyor.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI: 28 Nisan 2025 bugün euro ne kadar, dolar kaç TL? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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