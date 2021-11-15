Son dakika: Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 lira seviyesini aşan Dolar, yeni haftaya da rekorla başladı. Sabah saatlerinde 10,05 seviyesine çıkan kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı ise 603 lirayla rekor tazeledi.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.50 itibarıyla dolar 9,98'den, euro ise 11,45'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 596 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 979 liradan, cumhuriyet altını ise 3.987 liradan satılıyor.

EN BÜYÜK DEĞER KAYBI TL'DE

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla artan talep ve yaşanan arz sıkıntılarının etkisiyle başta ABD'de olmak üzere enflasyonun yükselişe geçmesi ve büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerini geri çekmeye başlaması tüm gelişen ülke para birimlerini baskılarken, en büyük değer kaybını Türk lirası yaşadı. Türk lirası yıl başından bu yana bakıldığında yaklaşık yüzde 26 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

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