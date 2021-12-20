Son Dakika! Yükselişi durdurulamayan dolar, 17,70 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Geçtiğimiz cuma günü yükselişi sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Yeni haftaya da artışla başlayan kur, tarihi rekorunu yineledi. Dolar, saat 08.38 itibarıyla 17,70 seviyesini aştı. Gram altının fiyatı ise 1.012 TL ile rekor tazeledi.

Aynı dakikalarda euro 20 TL'yi aşarken, sterlin ise 23,50 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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