Son Dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar, 18 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar, 18 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı her geçen gün artarak devam ediyor. Güne rekorla başlayan dolar ve altın tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Dolar 18,43'le, altının gram fiyatı 1.065 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL'de yaşanan sert değer kaybı her geçen gün daha da artıyor. Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar 18,43'le, euro 20,81'le ve altının gram fiyatı 1.065 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 19:30 itibarıyla dolar 18,30'dan, euro 20,69'dan, altının gram fiyatı ise 1.055 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı faiz indirimleri sonrası TL'de sert değer kayıpları yaşandı. Merkez eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda 100 baz puan, aralıkta ise 100 baz puan faiz indirdi. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirime gidildi.

Eylül ayında dolar 8,60 seviyesinde bulunurken, seri faiz indirimleri sonrası geldiğimiz noktada dolar 18 lira sınırına dayandı. Böylece TL, son 4 ayda dolar karşısında 9 liradan fazla değer kaybetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
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Servet Uzun
Servet Uzun
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