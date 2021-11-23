Son Dakika! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor! Kur 12 lirayı gördü - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor! Kur 12 lirayı gördü

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar 12.00'la, euro 13.51'le, gram altın ise 697 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.

Dün günü 657 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise dolardaki yükselişe paralel hareket ediyor. Gram altın 697 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dünü 12.65'ten tamamlayan euro ise 13.51 ile rekor kırdı.

Saat 10.35 itibarıyla dolar 11.90'dan, gram altın 691 liradan, euro ise 13.40'tan işlem görüyor.

Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (4)
ERKAN :eyleniyor musunuz yandaşlar
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Emrah Tosunoglu:Yüksek kur iyidir diyenler nerdesiniz acaba vatandaşın cebinin astarı delindi bi ekmek 3 tl oldu sizden hiç ses çıkmıyor acaba niçin
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Toprağın Babası:istifa etmekte bir hizmettir..
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