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Son Dakika: Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapılacağını söyledi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Koca'nın müjdesinin ardından hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti grup toplantısının ardından sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu.

Hekimlere 5.000 Tl'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Bakan Koca'nın açıklamalarının üzerinden henüz 4 saat geçmişken, konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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