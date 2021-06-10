Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1.125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar geçen yıla göre, yurt içinde 150 TL artarken, yurt dışında 100 TL artış gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl yurt içi kesim ücretinin 1.125 lira, yurt dışı ücretinin ise 925 lira olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erbaş şunları söyledi:

"Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2021 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 1.125 TL yurt dışında ise 925 TL olarak belirledik."

Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira

GEÇEN YILKİ FİYATLAR

Diyanet, 2020 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 975, yurt dışında 825 TL olarak belirlemişti.

Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
Kurban pazarları hareketlenmeye başladı! Fiyatlarda hayvan başına bin liralık artış var
Kurban pazarları hareketlenmeye başladı! Fiyatlarda hayvan başına bin liralık artış var
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
KADİR BEDİR : ne kadar acı bir taBLO.. yurt içindeki her şey pahalı olunca hayvan kesimine kadar yansıyor..
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Atilla Taş Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:44:33. #1.16#

title