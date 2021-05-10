Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce...

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz. İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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